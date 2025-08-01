Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Главы государств уже провели неформальную встречу.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на остров Валаам. Он находится в Карелии на Ладожском озере.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Коллеги также поучаствовали в молебне в церкви Смоленской иконы Божией матери.

Путин и Лукашенко немногим ранее провели на острове Валаам неформальную встречу, а затем посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери, расположенную на острове Светлый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко прибудет в Россию для личной встречи с Путиным. По словам белорусского президента, наша страна для него — самый близкий и надежный партнер. В ходе переговоров будут подняты вопросы дальнейшего развития отношений между государствами, а также международные вызовы, актуальные на сегодняшний день.

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