Путин: первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 35 0

Места размещения позиций данного оружия уже выбраны.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Произведен и уже поступил в войска РФ первый серийный комплекс «Орешник». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами на острове Валаам на Ладожском озере.

«У нас произведен первый серийный комплекс „Орешника“, первая серийная ракета. Она поступила в войска. Теперь серия заработала», — отметил глава государства.

Путин также уточнил, что позиции, где будут размещаться установки комплекса, специалисты России и Белоруссии уже выбрали. Сейчас идет их подготовка. Вероятно, до конца текущего года этот вопрос будет закрыт. Пока события развиваются согласно плану, добавил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии. Главы государств провели неформальную встречу. Кроме того, Путин и Лукашенко посетили несколько достопримечательностей, в том числе и церковь Смоленской иконы Божией матери. Там они поучаствовали в молебне.

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