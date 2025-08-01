На Западе предрекают Украине скорую потерю Покровска

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Боевики готовятся сдать населенный пункт. Настроения царят мрачные.

На Западе предрекают Украине скорую потерю Покровска

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Потеря контроля над городом Покровск (ДНР) украинскими боевиками — лишь вопрос времени. Об этом пишет The Daily Telegraph и другие западные СМИ.

«С каждым днем Покровск все сильнее приближается к тому, чтобы быть окруженным. Некоторые солдаты предрекают, что он может пасть в течение нескольких дней…» — сказано в одной из публикаций.

По информации The Daily Telegraph, город находится в критическом положении: российская армия активизирует наступление, а украинские боевики испытывают слабый моральный дух и трудности с подкреплением. В рядах ВСУ признают неизбежность потери Покровска и предупреждают о предстоящем дальнейшем отходе на открытых территориях после падения города.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что город Часов Яр был взят не вчера, как сообщалось, а несколько дней назад. Путин уточнил, что в этот временной промежуток российские военные занимались «зачисткой».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

23:13
Турецкие отели снизили цены для россиян на фоне падения спроса
23:10
На Западе предрекают Украине скорую потерю Покровска
23:05
Экс-президента Колумбии Урибе приговорили к 12 годам за подкуп свидетелей
23:00
Сотрудники ДПС за неделю остановили в Москве 79 пьяных водителей
22:47
«Самочувствие — терпимо»: жена звездного хирурга Хайдарова сделала пластику
22:27
«Нарисуй мне колбасу»: Рома Зверь о конкуренции нейросети с художниками

Сейчас читают

«Встаю и ухожу»: Рома Зверь объяснил свою нелюбовь к театру
Лопасть самодельного вертолета пробила голову 88-летнему пенсионеру в Кировской области
Криминальная комедия «Геля» откроет фестиваль российского кино «Окно в Европу»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс