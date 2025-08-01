Путин: Часов Яр был освобожден еще несколько дней назад

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

По словам российского лидера, можно говорить о позитивной динамике проведения СВО.

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Несмотря на то, что Министерство обороны РФ объявило об освобождении Часов Яра вчера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили под натиском российских военных еще несколько дней назад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами на острове Валаам.

По словам российского лидера, по результатам страны на специальной военной операции можно говорить о позитивной динамике. Ни одна потеря не стала напрасной, так как военнослужащие продвигаются вперед и уже распространились почти по всей зоне приграничья.

«Часов Яр, — это достаточно большой населенный пункт. Более того, Минобороны объявил только вчера, а на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», — поделился президент.

Путин уточнил, что в этот временной промежуток ВС РФ занимались «зачисткой».

Президент также напомнил о том, как противники страны говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. При этом, для результативности киевский режим, похоже, лишь  кормит обещаниями.

«А сегодня у них другая… Одна, но пламенная страсть. Остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами — доукомплектования, довооружения», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин заявил о неизменных целях в отношении Украины.

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