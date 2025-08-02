Движение по Крымскому мосту временно приостановлено
Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям служб.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Водителей, находящихся на мосту, призвали не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
О времени возобновления движения и причинах перекрытия пока не сообщается.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 1 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены украинскими боевиками.
Согласно данным ведомства, нападение началось примерно в 20:00 по московскому времени и длилось до полуночи.
Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территорией Краснодарского края, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской. Еще пять дронов были обезврежены в небе над акваторией Азовского моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
73%
Нашли ошибку?