Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Водителей, находящихся на мосту, призвали не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О времени возобновления движения и причинах перекрытия пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 1 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены украинскими боевиками.

Согласно данным ведомства, нападение началось примерно в 20:00 по московскому времени и длилось до полуночи.

Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территорией Краснодарского края, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской. Еще пять дронов были обезврежены в небе над акваторией Азовского моря.

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