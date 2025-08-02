Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям служб.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом сообщает информационный центр, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Водителей, находящихся на мосту, призвали не паниковать и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О времени возобновления движения и причинах перекрытия пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что вечером 1 августа российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были запущены украинскими боевиками.

Согласно данным ведомства, нападение началось примерно в 20:00 по московскому времени и длилось до полуночи.

Семь беспилотных летательных аппаратов были сбиты над территорией Краснодарского края, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской. Еще пять дронов были обезврежены в небе над акваторией Азовского моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

2:00
В Долгопрудном после удара молнии загорелся частный дом
1:40
Движение по Крымскому мосту временно приостановлено
1:20
«Посмотрим, что будет дальше»: Трамп высказался о возможности переговоров с Путиным
0:55
В Госдуме заявили о невозможности шантажа в отношении России
0:40
Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа
0:25
Эрдоган назвал ситуацию в Газе самым жестоким геноцидом столетия

Сейчас читают

Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа
«Встаю и ухожу»: Рома Зверь объяснил свою нелюбовь к театру
Полезен для всех: введен единый ГОСТ на игрушки в странах Таможенного союза
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс