В Долгопрудном после удара молнии загорелся частный дом

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В коттеджном поселке «Набережный» в подмосковном Долгопрудном 1 августа произошел пожар, охвативший мансардный этаж и кровлю одного из домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

«По словам местных жителей, молния попала в трубу, после чего началось возгорание», — рассказала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Огонь быстро распространился, охватив площадь в 225 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты — в тушении участвовали 27 специалистов и пять единиц техники.

Как уточнили в Telegram-канале ГУ МЧС по Московской области, открытое горение удалось ликвидировать, пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в Самарской области, там огонь охватил шесть частных домов на площали около одной тысячи квадратных метров. По данным, предоставленным региональным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате произошедшего инцидента не было зафиксировано человеческих жертв и пострадавших, несмотря на его значительные масштабы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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