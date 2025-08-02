Трамп заявил о возможном отказе Индии от импорта российской нефти

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 29 0

Индийский МИД ранее подчеркнул независимость внешней политики страны.

«Это то, то я слышал»: Трамп о намерениях Индии в отношении России

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Индия может прекратить закупки российской нефти в рамках переговоров о торговом соглашении с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома.

«Насколько я понимаю, Индия больше не собирается покупать нефть у России. Это то, что я слышал», — отметил Трамп, добавив, что пока не уверен в достоверности этой информации, но считает такой шаг позитивным.

В тот же день официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал прокомментировал ситуацию, заявив, что между Нью-Дели и Москвой существуют устойчивые партнерские отношения. Он также подчеркнул, что внешнеполитические решения Индия принимает самостоятельно и не увязывает их с отношениями с другими странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США. В Пекине подчеркнули, что закупки российской нефти будут определяться исключительно национальными интересами и политикой суверенного государства.

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