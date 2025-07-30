Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США

В Пекине подчеркнули, что закупки российской нефти будут определяться исключительно национальными интересами и политикой суверенного государства. Угрозы США на введение 100-процентных пошлин на китайские товары не будут приоритетными при принятии решения о сделках по ресурсам. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на источники.

Министр финансов США Скотт Бессент 29 июля во время переговоров в Стокгольме предупредил Китай, что законопроект в Конгрессе предусматривает возможность введения тарифов до 500% на импорт из стран, закупающих российские энергоносители. Кроме того, американская сторона выразила обеспокоенность поставками Китаем в Россию продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных целей.

В ответ Пекин заявил, что принуждение и давление не могут изменить политику Китая в сфере энергетики. Представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Китай будет принимать решения, исходя из собственных интересов, и не позволит вмешиваться в свой суверенитет. КНР готовится к возможным новым пошлинам, но считает такие меры неэффективными.

Таким образом, несмотря на жесткую риторику Вашингтона и реальные угрозы торговых санкций, Китай официально подтвердил продолжение сотрудничества с Россией в нефтяной сфере в рамках своей стратегии энергетической независимости и противодействия внешнему давлению.

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