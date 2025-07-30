Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 53 0

Пекин заявил, что принуждение и давление не могут изменить политику страны в сфере энергетики.

Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Пекине подчеркнули, что закупки российской нефти будут определяться исключительно национальными интересами и политикой суверенного государства. Угрозы США на введение 100-процентных пошлин на китайские товары не будут приоритетными при принятии решения о сделках по ресурсам. Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на источники.

Министр финансов США Скотт Бессент 29 июля во время переговоров в Стокгольме предупредил Китай, что законопроект в Конгрессе предусматривает возможность введения тарифов до 500% на импорт из стран, закупающих российские энергоносители. Кроме того, американская сторона выразила обеспокоенность поставками Китаем в Россию продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных целей.

В ответ Пекин заявил, что принуждение и давление не могут изменить политику Китая в сфере энергетики. Представитель МИД КНР Го Цзякунь отметил, что Китай будет принимать решения, исходя из собственных интересов, и не позволит вмешиваться в свой суверенитет. КНР готовится к возможным новым пошлинам, но считает такие меры неэффективными.

Таким образом, несмотря на жесткую риторику Вашингтона и реальные угрозы торговых санкций, Китай официально подтвердил продолжение сотрудничества с Россией в нефтяной сфере в рамках своей стратегии энергетической независимости и противодействия внешнему давлению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.83
-0.39 94.95
-0.05
Раки, Львы и Девы сорвут куш: финансовый гороскоп на август 2025

Последние новости

20:10
«Я не уволилась»: правда ли, что Алла Довлатова больше не работает на радио
19:52
В Одессе «людоловы» насильно мобилизовали дворника
19:34
Родившая во время землетрясения на Камчатке женщина два часа пряталась в авто
19:16
В Бирмингеме простились с Оззи Осборном
18:56
Захарова заявила о стремлении НАТО укрепиться на Южном Кавказе
18:40
Китай продолжит закупать российскую нефть несмотря на ультиматум США

Сейчас читают

Украина снизила закачку в хранилища после ответного удара по газодобыче
Матвиенко: урегулировать конфликт на Украине можно через устранение его первопричин
Барановская оказалась в эпицентре землетрясения на Камчатке: «Застало прямо на воде»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс