Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему поставок оружия Украине

Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему помощи Киеву
Фото: www.globallookpress.com/Fredrik von Erichsen
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Поставки из приоритетного списка ВСУ оплатят страны альянса.
США и страны НАТО приступили к созданию нового механизма для поставок вооружения Украине по заранее согласованному списку приоритетных требований. Об этом 1 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как уточняется, схема будет сосредоточена на доставке американского оружия, а финансирование полностью возьмут на себя члены НАТО. Вопрос о распределении финансовых обязательств между участниками альянса планируют обсудить в рамках переговоров под координацией нового генсека НАТО Марка Рютте.
Один из высокопоставленных представителей НАТО назвал проект «отправной точкой» и подчеркнул, что участие в нем будет добровольным. По информации издания, общая сумма предполагаемых поставок составит 10 миллиардов долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники по Североатлантическому альянсу активизировали взаимодействие, в том числе по линии военной поддержки Киева. Обсуждение поставок вооружений, усиления санкционного режима и координации усилий европейских стран отражает стремление НАТО консолидировать действия в отношении России.
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