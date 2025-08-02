Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему поставок оружия Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему помощи Киеву

Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему поставок оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com/Fredrik von Erichsen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поставки из приоритетного списка ВСУ оплатят страны альянса.

США и страны НАТО приступили к созданию нового механизма для поставок вооружения Украине по заранее согласованному списку приоритетных требований. Об этом 1 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняется, схема будет сосредоточена на доставке американского оружия, а финансирование полностью возьмут на себя члены НАТО. Вопрос о распределении финансовых обязательств между участниками альянса планируют обсудить в рамках переговоров под координацией нового генсека НАТО Марка Рютте.

Один из высокопоставленных представителей НАТО назвал проект «отправной точкой» и подчеркнул, что участие в нем будет добровольным. По информации издания, общая сумма предполагаемых поставок составит 10 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что союзники по Североатлантическому альянсу активизировали взаимодействие, в том числе по линии военной поддержки Киева. Обсуждение поставок вооружений, усиления санкционного режима и координации усилий европейских стран отражает стремление НАТО консолидировать действия в отношении России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.33
0.01 91.71
-0.17
Проблемы в начале, идиллия в конце: любовный гороскоп на август 2025

Последние новости

3:40
Reuters: США и НАТО разрабатывают новую схему поставок оружия Украине
3:20
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
3:00
Трамп заявил о возможном отказе Индии от импорта российской нефти
2:40
Полянский обвинил ООН в игнорировании преступлений Киева
2:20
В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды
2:00
В Долгопрудном после удара молнии загорелся частный дом

Сейчас читают

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено
«Встаю и ухожу»: Рома Зверь объяснил свою нелюбовь к театру
Полезен для всех: введен единый ГОСТ на игрушки в странах Таможенного союза
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс