Илон Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть Евросоюз

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

Бизнесмен обвинил ЕС в разрушении демократии на континенте.

Илон Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 1 августа заявил, что Ирландия и остальные страны Европейского союза должны выйти из объединения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Ирландия должна выйти из ЕС. Я считаю, всем странам стоит это сделать», — отметил Маск, добавив, что, по его мнению, Евросоюз разрушает демократию в Европе.

Заявление прозвучало на фоне растущей критики в адрес ЕС. Накануне сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель также выступила с резкой оценкой, отметив, что Евросоюз в нынешнем виде перестал отражать интересы своих граждан. По ее словам, введение единой валюты негативно сказалось на уровне жизни в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вайдель призывает государства выйти из состава Европейского союза, поскольку он не способен защитить своих членов. Об этом свидетельствуют кабальные условия соглашения с США. Европейские компании столкнулись с необходимостью платить 15-процентные пошлины. А средства рядовых граждан будут направлены на приобретение американского вооружения для Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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Илон Маск призвал Ирландию и другие страны покинуть Евросоюз

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