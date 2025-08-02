Семейный отдых: Мария Погребняк наслаждается Бодрумом с мужем и маленьким сыном

Модель провела румтур по своим турецким апартаментам.

Блогер Мария Погребняк отправилась в отпуск в Бодрум вместе со своим мужем Игорем Головинским и их общим сыном Владимиром. Об этом Погребняк рассказала в своем Telegram-канале.

По словам светской львицы, она впервые посетила этот турецкий курорт, и первые впечатления оказались очень приятными.

Фото: Instagram*/mariapoga_

«Мы приехали в Бодрум, никогда раньше здесь не была, но могу сказать, что он меня впечатляет! Посмотрим дальше», — отметила Мария.

Настроение семьи определенно улучшилось благодаря апартаментам, в которых они остановились. Погребняк даже сняла небольшую экскурсию по номеру и поделилась роликом в своих социальных сетях. Некоторые подписчики отметили, что апартаменты кажутся слишком просторными для семьи из трех человек, однако это даже плюс, так как десятимесячному Володе нужно больше места для игр и движения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк высказалась о семейной драме Леры Кудрявцевой. Она призвала Леру позаботиться о себе и своей дочери.

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