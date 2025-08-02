Пентагон заключил контракт с производителем оружия RTX на сумму $50 млрд

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 25 0

Соглашение предусматривает поставку вооружений, запчастей и услуг до 2045 года.

Пентагон заключил контракт с производителем оружия RTX на сумму $50 млрд

Фото: Zuma/ТАСС

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Министерство обороны США подписало рамочный контракт с американской оборонной корпорацией RTX на сумму до 50 миллиардов долларов. Как следует из документа, опубликованного 2 августа на официальном сайте Пентагона, соглашение заключено сроком на 20 лет — до 31 июля 2045 года.

«Компания RTX, расположенная в Арлингтоне, штат Вирджиния, получила рамочный контракт на сумму до 50 миллиардов долларов на системы RTX и производство конечных изделий, запасные части, услуги и другие виды поддержки», — указано в публикации ведомства.

Согласно документу, работы по контракту будут вестись не только на территории США, но и за рубежом. Подробности о конкретных системах вооружений, которые подпадают под соглашение, в сообщении не уточняются.

RTX (бывшая Raytheon Technologies) — один из крупнейших подрядчиков Пентагона, специализирующийся на производстве ракетных систем, систем ПВО и авиационной электроники. Заключенное соглашение открывает компании широкие возможности для долгосрочного участия в военных проектах США как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США и НАТО разрабатывают новую схему поставок оружия Украине.

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