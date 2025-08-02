«Привет из Манаковки»: лето Виктории Бони продолжается

Телеведущая опубликовала видео с таинственной улыбкой на лице.

Телеведущая Виктория Боня прилетела в Монако. Об этом бывшая участница «Дома-2» рассказала в своем Telegram-канале.

«Привет из Манаковки», — подписала опубликованное видео телеведущая.

До этого Боня прилетала в Москву для презентации своего косметического бренда, посещения VK Fest, а также другие мероприятия в столице. Помимо всего этого, Виктория активно знакомила свою дочь Анджелину со светской жизнью столмцы. Она часто появлялась с дочкой на публике, и один раз между ними даже произошел публичный скандал.

Этим летом про Викторию Боню слышно на каждом шагу. Дело в том, что телеведущая стала чаще выкладывать в своих социальных сетях фото и видео с дочерью. Многие подписчики шутят, что это напоминает мини-сериал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня пригласила в гости в Монако певца Прохора Шаляпина. По словам телеведущей, там много бабушек, поэтому артисту придется этот город по вкусу.

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