Пенсионер погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков вражеского дрона.

Мужчина погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Куйбышевском районе Самары в результате вражеской атаки беспилотников погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Вячеслав Федорищев принес соболезнования родным погибшего. 

Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, уточняются масштабы последствий атаки. В регионе продолжает действовать режим воздушной опасности.

Также известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ погибли два человека в Пензенской и Ростовской областях.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

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