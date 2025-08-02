В Великом Новгороде началось строительство «умного» завода для российской ВСМ

В Великом Новгороде началось строительство высокотехнологического завода по производству безбалластных железнодорожных плит для высокоскоростной магистрали. В торжественной церемонии по случаю старта работ приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин, врио губернатора Новгородской области Александра Дронова и генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Продукция завода — железобетонные плиты для безбалластного пути ВСМ и полимерный упругий слой для защиты конструкций от повреждений. Разработчик отечественной конструкции — «Нацпроектстрой». Потребность в этом проекте появилась ввиду высоких требований к скоростному режиму и природных условий.

Завод закроет две трети годовой потребности в плитах для эстакад и земляного полотна ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«Сегодняшнее событие — важная веха в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов страны. ВСМ — это проект, который меняет представление о транспортной системе России. Мы говорим о новой скорости, новой связности и новой экономике регионов», — сказал Никитин.

На первом этаже в настоящий момент создается транспортный каркас. Его цель — не только объединить крупнейшие города, но и сформировать базу для долгосрочного роста и технологического развития.

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