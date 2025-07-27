Ковальчук: В России есть база для развития природоподобных технологий

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

К их направлениям относятся био- и наноразработки а также искусственный интеллект.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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В России есть база для развития природоподобных технологий. Но ее нужно модернизировать и масштабировать по стране. Об этом сообщил 5-tv.ru президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Первое, чтобы иметь технологии, нам надо уметь делать порошки разного размера — от 50 до 200 микрон, второе — разного состава и из разных материалов: металла, тугоплавкого металла и титан, масса всего, и пластики разные, и композитные материалы, керамика. Мы умеем это все делать, сегодня есть в „Курчатовском институте“ опытное производство, которое разрабатывает их и строит машины, где это производится. Этот вопрос решен», — рассказал Ковальчук

Он отметил, что на заводе в Нижегородской области производятся специальные порошки в достаточных объемах. По его словам, в РФ база для природоподобных технологий уже создан. Например, в распоряжении исследователей есть машины, которые ранее закупались у зарубежных стран. А теперь созданы их уникальные отечественные аналоги.

«В этом заслуга Кораблестроительного института или Корабелки, технического университета и его ректора. И главное — это воля и воля руководства и руководителя Морской коллегии — Николая Платоновича Патрушева. По сути, созданы установки, уникальные причем, это робот-рука, который позволяет делать огромные детали и маленькие и так далее. Вторая часть тоже решена», — поделился Ковальчук.

Президент НИЦ добавил, что осталось сделать производство порошков и машин более глобальным.

Природоподобные технологии нужны для создания материалов и устройств таким образом, чтобы их механизм работы был подобен природным процессам. К таким направлениям относятся био- и нанотехнологии, искусственный интеллект.

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