Доигрался: в Пермском крае сгорел ангар со 180 тоннами сена из-за подростка с петардой

Вина подростка доказана, возбуждено уголовное дело.

В Пермском крае ангар сгорел вместе со 180 тоннами сена. К столь печальным последствиям привели игры подростка с петардами, уточнили в МЧС России.

«В селе Богородск подросток играл с петардами, одна из которых угодила в ангар. Пожар причинил крупный материальный ущерб чужому имуществу», — отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Огонь уничтожил ангар и 180 тонн сена, которые в нем хранились. В ликвидации возгорания приняли участие 14 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.

Вина подростка доказана. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Долгопрудном после удара молнии загорелся частный дом в коттеджном поселке «Набережный». Пламя охватило мансардный этаж и кровлю одного из домов. Площадь пожара составила 225 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано, пожар локализован. Это — заслуга 27 специалистов и пяти единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.