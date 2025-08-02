У кошки Джигана начались роды прямо в день юбилея рэпера
Артисту исполнилось 40 лет.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Рэпер Джиган отметил свое 40-летие. Исполнитель получил множество поздравлений, но самым неожиданным «подарком» стала новость от их кошки — она родила. Об этом в соцсетях написала супруга артиста блогер Оксана Самойлова.
Праздничный день начался не так спокойно, как хотелось бы. Как рассказала жена рэпера, их домашняя кошка Анора внезапно начала рожать прямо утром, вызвав переполох в семье.
«Анора решила сделать свой подарок ко дню рождения и начала рожать. У нас паника. Лея, неси ее в родильню!» — рассказала многодетная мама.
Но несмотря на волнительное утро, праздник в доме прошел в теплой и душевной атмосфере. Подписчики семьи пожелали здоровья как Джигану, так и его пушистой любимице. Позже Оксана поделилась в социальных сетях, что у Аноры родилось шесть котят.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как трогательно Оксана Самойлова поздравила старшую дочь Ариелу с 14-летием.
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