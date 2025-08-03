Пять вагонов-цистерн сошли с рельсов в ЕАО

Два вагона с корабельным топливом опрокинулись возле станции Ин в Еврейской автономной области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.

По данным следствия, произошел сход пяти вагонов цистерн. Два вагона, следовавших в составе грузового поезда, опрокинулись — произошла утечка топлива.

В результате инцидента никто не пострадал, размер ущерба составил более миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области с рельсов сошел грузовой поезд. Восемь вагонов выкатились на железнодорожной станции Шершни. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ в Telegram-канале.

Предварительно, причиной может быть обрыв лебедочного троса, который произошел во время проведения разгрузочных работ. Пострадавших нет. Сейчас на участке пути ведутся восстановительные работы.

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