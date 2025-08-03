Пять вагонов-цистерн сошли с рельсов в ЕАО
Два вагона, следовавших в составе грузового поезда, опрокинулись — произошла утечка топлива.
Фото, видео: Восточный межрегиональный СУТ СК России
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Два вагона с корабельным топливом опрокинулись возле станции Ин в Еврейской автономной области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК.
По данным следствия, произошел сход пяти вагонов цистерн. Два вагона, следовавших в составе грузового поезда, опрокинулись — произошла утечка топлива.
В результате инцидента никто не пострадал, размер ущерба составил более миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области с рельсов сошел грузовой поезд. Восемь вагонов выкатились на железнодорожной станции Шершни. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ в Telegram-канале.
Предварительно, причиной может быть обрыв лебедочного троса, который произошел во время проведения разгрузочных работ. Пострадавших нет. Сейчас на участке пути ведутся восстановительные работы.
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