В аэропорту «Пулково» задержано более 30 рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержано более 30 рейсов. Об этом стало известно из официальных данных сайта аэровокзала.

Представители Росавиации сообщали о введении ограничений на прием и выпуск самолетов. Причина — обеспечение безопасности полетов. Эти меры сказались и на рейсах калининградского аэропорта Храброво.

«Воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов. В период временной невозможности их использования на запасной аэродром „ушли“ три самолета, выполнявшие рейсы в аэропорт Храброво», — говорится в сообщении.

Сейчас Пулково возобновляет обслуживание воздушных суден с поправкой на то, что деятельность будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами.

Кроме этого, этим утром ограничения на прилет и вылет самолетов были введены в Пскове и Сочи, которые также связаны с мерами безопасности. На южном курорте действовал запасной аэродром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из Санкт-Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на популярный курорт. Теперь северную столицу страны и Абхазию будет связывать прямой перелет.

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