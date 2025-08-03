Из Санкт-Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на популярный курорт

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 33 0

Из Санкт-Петербурга впервые за 30 лет состоится прямой рейс в Сухум

Из Санкт-Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на популярный курорт

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Вылет в Сухум запланирован на 14 августа.

Первый за 30 лет прямой авиарейс из Санкт-Петербурга в Сухум состоится 14 августа. Перевозчиком выступает авиакомпания iFly. Летать же в Абхазию будут широкофюзеляжные Airbus A330. Об этом сообщает РБК.

Второй рейс запланирован на 20 августа. В дальнейшем самолеты будут летать в Сухум каждую среду и воскресенье.

Авиасообщение между Петербургом и Сухумом было прервано в 1992 году из-за обострения грузино-абхазского конфликта. Возобновить рейсы удалось после открытия Сухумского международного аэропорта им. Владислава Ардзинба в мае 2025 года. До этого же туристы попадали в Абхазию через аэропорты Краснодара, Минеральных Вод или Сочи с последующим наземным трансфером.

Санкт-Петербург стал вторым российским городом после Москвы, наладившим прямое авиасообщение с Сухумом. В мае Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что продажи туров в Абхазию на лето 2025 года выросли на треть.

О возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией стало известно 1 мая, когда первый самолет вылетел из Москвы в Сухум. Борт, выполнивший полет, принадлежит российской авиакомпании «ЮВТ АЭРО». Помимо самолета, был запущен новый электропоезд «Диоскурия». Он будет отправляться со станции Имеретинский курорт в Сочи и следовать до Сухума.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что возобновлены прямые рейсы из Москвы в Пхеньян.

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