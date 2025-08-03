В Краснодарском крае из-за сильных ливней обрушился мост

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

За рекой без переправы остались 300 домов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мост обрушился из-за сильных ливней в Краснодарские края. Происшествие произошло в поселке Лермонтово.Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

Конструкция, как уточняется, была в аварийном состоянии. Территории за рекой остались без транспортного сообщения.

«В Лермонтово разрушен мост. Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда», — говорится в публикации.

На данный момент, по словам Бойко, река Шапсухо еще не сошла, но ее уровень не повышается. Оперативные службы работают на месте инцидента, устраняя его последствия. Задействованы 50 человек и 12 единиц техники.

Также был сделан обход прибрежных домов, в которых не было выявлено подтопления. Однако сотрудниками будет проведен еще один более детальный осмотр. С Сергеем Бойко на связи находится губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который подчеркнул приоритетность безопасности граждан.

Непогода в регионе распространилась на Джубгский, Тенгинский, Новомихайловский районы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае ввели режим ЧС из-за провала дамбы на реке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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