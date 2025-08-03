«Я в шоке»: Гуф прокомментировал продажу музыкального альбома «Город дорог»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Гуф прокомментировал продажу музыкального альбома «Город дорог»

Гуф впервые прокомментировал продажу своего альбома «Город дорог»

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Рэпер поблагодарил поклонников за поддержку.

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов. — Прим. ред.) отреагировал на обсуждение, разгоревшееся вокруг его дебютного альбома «Город дорог». Поводом стал заявленный продюсером Антоном Прониным ценник в 95 миллионов рублей за права на релиз. Музыкант признался, что был ошеломлен стоимостью альбома.

Права на пластинку принадлежат компании «Монолит Рекордс». По словам Антона Пронина, альбом ежегодно приносит от пяти до шести миллионов рублей. Продюсер сообщил, что готов расстаться с правами, но только при условии их дальнейшего использования по назначению.

Покупку предложил бизнесмен Игорь Рыбаков. Он заявил, что хочет выкупить релиз, чтобы удалить его со всех стриминговых платформ. По мнению предпринимателя, композиции с альбома романтизируют употребление наркотиков и негативно влияют на молодое поколение.

Пронин отказался идти на сделку на таких условиях. Он подчеркнул, что считает недопустимым удаление альбома.

«Я сказал Игорю, что либо он снимает свои требования, и мы согласовываем передачу прав и размещение на стриминговых сервисах, либо сделка не состоится», — приводит его слова Telegram-канал ИМИ.

Гуф поблагодарил поклонников за поддержку и признался, что поражен стоимостью альбома.

«Я в шоке, что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Все норм, едем дальше», — написал он в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доступ к альбому Гуфа «Город дорог» могут ограничить в РФ по решению суда.

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