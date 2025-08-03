В Николаевской области люди с трубами и битами атаковали сотрудников ТЦК
В результате нападения повреждены автомобили, один из военных получил травмы.
Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Николаевской области Украины произошел инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Во время проведения оповестительных мероприятий на них напали неизвестные. Об этом 3 августа сообщили представители ТЦК на своей странице в Facebook*.
«В селе Бужское Николаевской области во время мер оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Национальной полиции Украины неизвестные совершили нападение на военных», — говорится в заявлении.
В результате инцидента повреждены автомобили, один из военных получил травмы. Также сообщается о пострадавших среди гражданских сотрудников центра.
Правоохранительные органы проводят расследование на месте происшествия, устанавливаются личности нападавших. Мотивы действий пока не раскрываются, однако сам инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВД предупреждали о телефонных звонках мошенников, которые представляются сотрудниками «военкомата».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
65%
Нашли ошибку?