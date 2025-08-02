В МВД предупредили о звонках мошенников из «военкомата»

Злоумышленники требуют коды из СМС для актуализации данных.

Мошенники начали использовать новую схему — звонить гражданам якобы из военкомата, объясняя это необходимостью обновить сведения в связи с запуском Единого реестра электронных повесток. В ходе разговора злоумышленники просят назвать код из СМС, который приходит на телефон потенциальной жертвы.

В сообщении УБК МВД РФ отмечается, что гражданам могут поступать звонки с незнакомых номеров. Звонившие представляются сотрудниками военкомата и заявляют о необходимости обновить данные воинского учета. Как поясняется, поводом для этого якобы служит запуск реестра электронных повесток, из-за которого требуется актуализация информации.

В МВД предупреждают, что Единый реестр воинского учета не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Граждан предостерегают: если кто-то запрашивает код из СМС, следует немедленно прервать разговор.

Также на днях россиян предупредили о схеме мошенников с оформлением виз. Об этом писал 5-tv.ru. Лидируют по числу таких случаев самые популярные визовые направления, прежде всего в зоны Шенгена. А сложность оформления документов не отпугивает мошенников, а провоцирует, поскольку дорогостоящая услуга привлекает состоятельных клиентов.

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