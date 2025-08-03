«У меня доченька»: в семье певицы Славы случилось пополнение

Артистка завела щенка породы мальтипу.

Популярная певица Слава поделилась радостной новостью. В ее доме появился очаровательный щенок породы мальтипу.

Звезда призналась, что этот щенок стал для нее настоящим «антидепрессантом» и подарил много радости. В своих соцсетях она обратилась к подписчикам с просьбой помочь выбрать имя для питомца.

«У меня доченька! Мой антидепрессант найден. Супер мини мальтипу. Давайте назовем его вместе, а то у меня только „семечка“, у Коли — Селин. Но это все не то!» — поделилась певица.

В 2017 году у артистки жил карликовый еж по имени Офелия, а в начале июня 2025-го она демонстрировала, как кормит своего питона живыми мышами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Асти получила породистого питомца совершенно бесплатно. В одном из питомников звезде решили подарить этого любимца, и певица была искренне рада такому неожиданному подарку.

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