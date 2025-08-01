«Спросила и обалдела»: Анна Асти получила породистого питомца бесплатно

Звезду привлек нестандартный окрас щенка.

Певице Анне Асти не пришлось платить за приобретение дорогого питомца. Об этом она рассказала в вечернем шоу «Эвилэнд» на «Новом Радио», кадры которого попали в распоряжение 5-tv.ru.

По словам исполнительницы, щенок, которого она назвала Виктором Анатольевичем или, если кратко, то просто Витя, стоил два миллиона рублей у заводчиков.

«Я спросила, сколько он стоит, и обалдела», — вспомнила она.

Однако в питомнике звезде решили отдать любимца бесплатно, чему хозяйка породистого малыша очень обрадовалась.

Сейчас знаменитость продолжает делиться с подписчиками очаровательными видео и фото собаки в соцсетях. Щенок понравился Анне Асти сразу по снимкам в блоге питомника. Внимание исполнительницы привлек необычный окрас, из-за которого заводчики звали питомца Непалом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Асти сообщила о пополнении в семействе. Она завела лошадь, что было давней мечтой певицы. За новым другом знаменитости будут тщательно ухаживать профессионалы.

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