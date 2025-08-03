Китай ввел новые ограничения для госслужащих

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

NYТ: В Китае вводят новые ограничения для госслужащих

Китай вводит новые ограничения для госслужащих

Фото: www.globallookpress.com/Huang Bohan

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Власти объясняют принятые меры необходимостью усиления национальной безопасности.

В Китае введены ограничения для госслужащих, сообщает The New York Times. Власти объясняют происходящее необходимостью усиления национальной безопасности, борьбы с коррупцией и оптимизации расходов.

Согласно публикации, чиновникам теперь ограничили возможность общения с иностранцами, запретили поездки за границу, а во многих случаях даже изъяли загранпаспорта. Дополнительные ограничения затронули даже цифровую сферу. Госслужащим рекомендовано максимально сократить активность в соцсетях.

В некоторых регионах страны введены еще более строгие нормы. Например, государственным служащим запрещено собираться на обед группами более трех человек, а любые поездки за пределы населенного пункта требуют предварительного согласования.

Новый регламент касается широкой категории работников — от преподавателей и врачей до сотрудников госкомпаний, даже если они не имеют доступа к секретной информации.

Также сообщается, что выпускникам зарубежных университетов теперь закрыт доступ к целому ряду должностей в государственной системе. По мнению китайских властей, такие меры должны укрепить доверие к системе управления и снизить внешнее влияние на внутренние процессы.

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