США и Китай устроили словесную перепалку в СБ ООН из-за ситуации на Украине

Стороны обвинили друг друга в подрыве усилий по достижению мира.
Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin
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На заседании Совета Безопасности ООН разгорелся спор между представителями Соединенных Штатов и Китая по поводу украинского конфликта. Как передает агентство Reuters, дискуссия вылилась в обмен резкими заявлениями, затронувшими как военные поставки, так и экспортный контроль.
От имени США выступила исполняющая обязанности постпреда в ООН Дороти Ши. Она обвинила Китай в нарушении режима контроля за товарами двойного назначения, подчеркнув, что такие поставки могут оказывать влияние на ход военных действий.
В ответ представитель Китая Гэн Шуан раскритиковал Соединенные Штаты за попытки переложить ответственность за украинский кризис на другие государства. Он также призвал Вашингтон отказаться от конфронтационного подхода и занять более конструктивную позицию в вопросе прекращения боевых действий.
«Как постоянному члену Совета Безопасности, Соединенным Штатам должно быть стыдно за свои слова и поступки», — сказал Шуан.
Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность дипломатического пути и выразила обеспокоенность эскалацией конфликта в регионе.
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