Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя
Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Кроме этого, в районе Парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы», — уточнил чиновник.
Развожаев подчеркнул, что никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Воронежской области в результате атаки БПЛА пострадали четыре местных жителя.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
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