«Больше возможностей»: Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страна больше не зависит от США

«Больше возможностей»: Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Республика выстроила крепкие экономические связи с большинством стран мира.

Бразилия смогла снизить свою зависимость от США и выстроила крепкие экономические связи с большинством стран мира. Об этом заявил глава республики Луис Инасиу Лула да Силва. Его слова приводит портал Brasil247.

«Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — отметил бразильский лидер.

Президент подчеркнул, что в Бразилии понимают ценность отношений с США. Однако правительство республики не намерено уступать Вашингтону по вопросам, которые могут затронуть национальный суверенитет.

По словам Лулы да Силвы, давление со стороны США не заставит его отказаться от поиска альтернативных платежных инструментов с партнерами по БРИКС. Это, по его словам, в первую очередь касается новой валюты для замены доллару США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 40% на товары из Бразилии. В ответ на это Лула да Силва заявил, что страна найдет новых партнеров.

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«Больше возможностей»: Лула да Силва заявил о независимости Бразилии от США

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