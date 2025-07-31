Трамп ввел торговые пошлины в 40% на товары из Бразилии и в 50% на медь

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 40% на товары из Бразилии. В результате суммарный тариф достиг 50%. Как сообщается в материале агентства Reuters, решение названо ответом на действия правительства Бразилии, якобы представляющие собой «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

При этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, очевидно, не настроен принимать нововведения. Он уже заявлял, что республика найдет новых партнеров, если пошлины на бразильские товары будут введены.

Глава государства подчеркивал, что за экономические решения Дональда Трампа будут расплачиваться американцы, ведь их ждет рост цен на кофе, говядину, апельсиновый сок и другие продукты, а многие из них поставляет именно Бразилия. Лула да Силва выражал надежду на переговоры со Штатами, однако отмечал отсутствие интереса к диалогу у Трампа.

Тем временем глава Белого дома продолжает гнуть свою линию. Он подписал указ о введении дополнительных тарифов в 50% на ряд импортных товаров, содержащих медь — полуфабрикаты и производные изделия с содержанием этого металла. По данным Reuters, пошлины вступят в силу 1 августа, основанием для них снова названы интересы нацбезопасности.

В администрации президента США уточнили, что новые тарифы не коснутся медного лома, а также материалов и руд, концентратов, катодов, анодов и штейнов. В этих категориях сохранится прежний таможенный режим.

Тем временем аналитики американской газеты The New York Times заявляют в очередном материале, что торговая политика Дональда Трампа дала старт крупному экономическому эксперименту, и он рискует стать разрушительным. Авторы подчеркивают, что подобные меры часто применяют бедные страны для защиты новых отраслей, а не промышленные гиганты вроде США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Китай ответил на угрозы Трампа ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней в энергетической сфере.

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