«Впечатляющие люди»: Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке

Экс-глава МИД Австрии выразила почтение «известным и неизвестным героям».

Россияне во время мощного землетрясения на Камчатке продемонстрировали подлинный героизм. Об этом в своем Telegram-канале написала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Доброй ночи с планеты Россия, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций… Мое уважение известным и неизвестным героям», — заявила дипломат.

Всего несколько дней назад Кнайсль высказалась о неэффективности санкций против России. По ее словам, Европа фактически выстрелила себе в ногу, обрубив связи с Москвой. Дипломат отметила, что Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял огромный рынок и столкнулся с тем, что важнейшие бизнес-цепочки нарушены. Российская же экономика, напротив, только окрепла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Карин Кнайсль назвала положение правительства президента Сербии Александра Вучича крайне нестабильным. По ее словам, оно буквально «висит на волоске».

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