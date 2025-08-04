«Впечатляющие люди»: Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время землетрясения на Камчатке

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

«Планета Россия»: Кнайсль назвала россиян героями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Экс-глава МИД Австрии выразила почтение «известным и неизвестным героям».

Россияне во время мощного землетрясения на Камчатке продемонстрировали подлинный героизм. Об этом в своем Telegram-канале написала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Доброй ночи с планеты Россия, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций… Мое уважение известным и неизвестным героям», — заявила дипломат.

Всего несколько дней назад Кнайсль высказалась о неэффективности санкций против России. По ее словам, Европа фактически выстрелила себе в ногу, обрубив связи с Москвой. Дипломат отметила, что Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял огромный рынок и столкнулся с тем, что важнейшие бизнес-цепочки нарушены. Российская же экономика, напротив, только окрепла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Карин Кнайсль назвала положение правительства президента Сербии Александра Вучича крайне нестабильным. По ее словам, оно буквально «висит на волоске».

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