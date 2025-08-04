На самых больших кораблях: российско-китайские учения прошли в Японском море
Российско-китайские учения прошли в Японском море
Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ; 5-tv.ru
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Экипажи отработали отражение воздушного нападения и выполнили стрельбы.
Российско-китайские учения прошли в Японском море.
В совместный отряд от ВМФ России вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и корвет «Громкий», а от китайской стороны — эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи». Вместе они отработали отражение воздушного нападения и выполнили стрельбы корабельными артустановками по целям, которые сбросил на парашюте самолет морской авиации Тихоокеанского флота.
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