Вучич заявил о возможной встрече с Путиным в Китае в сентябре

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 19 0

Президент Сербии Вучич заявил о возможной встрече с Путиным в Китае

Вучич заявил о возможной встрече с Путиным в Китае в сентябре

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Там же сербский лидер может увидеться с Дональдом Трампом.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время его предстоящей поездки в Китай, куда он был приглашен председателем КНР Си Цзиньпином на 80-летие победы китайского народа над японской агрессией. Его слова приводит агентство Tanjug.

«С 1 по 6 сентября я буду в Китае. <…> Сейчас мне сообщили, что, вероятно, будет и Путин, так что, возможно, и с ним встречусь. А слышал, что, может быть, приедет и президент США Дональд Трамп — не уверен. Бог его знает, как все будет», — отметил президент.

Также Вучич заявил, что через три года у Сербии не будет экспортных пошлин на вино из Китая, а через восемь лет не будет экспортных пошлин и на бренди.

Несколько дней назад сербский лидер заявил, что Си Цзиньпин пообещал ему исполнить любую просьбу на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что Александр Вучич и посол КНР Ли Мин рассматривают возможность строительства автотрассы «Дунайский коридор» на востоке страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия и Британия требуют от Сербии отменить безвизовый режим с Россией.

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