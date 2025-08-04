В Волгоградской области отменены пригородные поезда из-за падения обломков БПЛА

В Волгоградской области из-за падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) четыре пригородных поезда были отменены, а три пассажирских состава и одна электричка задерживаются. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

«Максимальное время задержки составляет около 4 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — говорится в заявлении перевозчика.

На месте падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают работать оперативные службы. Специалисты ведут обследование инфраструктуры. Кроме того, для скорейшего устранения последствий ночной атаки дронов на Приволжской железной дороге был развернут оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за падения обломков БПЛА в Волгограде расписание сместилось у электрички № 6818 Алексиково — Арчеда и четырех поездов: № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский курорт.

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