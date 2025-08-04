В Волгограде приостановлено движение поездов из-за упавшего беспилотника

Изменилось расписание четырех междугородних транспортных средств и одной электрички.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Приостановлено движение поездов в Волгограде из-за упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги в своем Telegram-канале.
«Сегодня, 4 августа, в 02:50 (совпадает с мск. — Прим. ред.) на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Расписание сместилось у электрички № 6818 Алексиково — Арчеда и четырех поездов: № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский курорт.
Максимальная задержка, по сообщению ведомства, составит не более 1,5 часа.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что пять вагонов-цистерн сошли с рельсов в Еврейской автономной области. Произошла утечка топлива. В результате инцидента никто не пострадал, однако ущерб составил более миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 авг
- Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над российскими регионами
- 4 авг
- Силы ПВО сбили 11 беспилотников над территорией России
- 3 авг
- Силы ПВО уничтожили три воздушные цели в акватории Севастополя
- 3 авг
- Силы ПВО сбили 41 беспилотник над территорией РФ
- 2 авг
- Пенсионер погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область
- 2 авг
- Женщина погибла при атаке беспилотников ВСУ на Пензенскую область
- 2 авг
- Мирный житель погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область
- 2 авг
- Силы ПВО России сбили 18 украинских беспилотников вечером 1 августа
- 1 авг
- Силы ПВО за ночь уничтожили 60 беспилотников ВСУ над регионами России
- 1 авг
- В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ ночью
73%
Нашли ошибку?