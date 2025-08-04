В Волгограде приостановлено движение поездов из-за упавшего беспилотника

Приостановлено движение поездов в Волгограде из-за упавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 4 августа, в 02:50 (совпадает с мск. — Прим. ред.) на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Расписание сместилось у электрички № 6818 Алексиково — Арчеда и четырех поездов: № 2 Москва — Волгоград, № 89 Волгоград — Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург — Волгоград, № 506 Саратов — Имеретинский курорт.

Максимальная задержка, по сообщению ведомства, составит не более 1,5 часа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пять вагонов-цистерн сошли с рельсов в Еврейской автономной области. Произошла утечка топлива. В результате инцидента никто не пострадал, однако ущерб составил более миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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