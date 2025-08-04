Песков: не исключается встреча Путина и Уиткоффа

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 35 0

Диалог РФ с США продолжается.

Фото, видео: Григоров Гавриил/ТАСС; 5-tv.ru

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Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа может состояться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможность проведения такой встречи. Продолжается диалог, Соединенные Штаты продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования», — отметил он.

Песков добавил, что данные усилия очень важны в контексте прямых российско-украинских переговоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может приехать в Россию 6 или 7 августа.

Визит в РФ запланирован за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа. Американский лидер ранее пригрозил России вторичными пошлинами в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине — Трамп сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней. Таким образом, он должен истечь 8 августа.

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