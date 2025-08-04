Трамп: Уиткофф может приехать в Россию 6 или 7 августа

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

На фоне удручающего положения ВСУ президент США решил отправить своего спецпосланника в Москву.

Трамп сообщил о возможном визите Уиткоффа в РФ на этой неделе

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может приехать в Россию в среду или четверг. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть. <...> Посмотрим, что произойдет», — заявил президент США.

Визит в РФ запланирован за один-два дня до истечения срока ультиматума Трампа. Американский лидер ранее пригрозил России вторичными пошлинами в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине — Трамп сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней. Таким образом, он должен истечь 8 августа.

Ранее Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным до истечения десяти дней — срока, который он ранее озвучил для урегулирования конфликта на Украине. 

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