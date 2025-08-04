Американский истребитель F-35 оказался дорогим и переоцененным

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Затраты на него превысили два триллиона долларов.

Американский истребитель F-35 оказался дорогим и переоцененным

Фото: Rick Rycroft/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который активно рекламируется оборонной корпорацией Lockheed Martin, на деле оказался слишком дорогим и переоцененным. В маркетинговой кампании разбирались в материале EADaily.

Старший редактор по национальной безопасности издания The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт отметил, что за красивыми фразами скрывается программа с астрономическими затратами — общая стоимость проекта уже превысила два триллиона долларов. При этом F-35 страдает от постоянных технических неполадок и компромиссов в эффективности, что снижает его боевые возможности.

В связи с этим заявления о том, что именно F-35 и более совершенный F-22 сыграют ключевую роль в возможном военном конфликте Штатов с КНР из-за Тайваня, вызывают скепсис со стороны китайского руководства. По мнению эксперта, Пекин не испытывает серьезного страха перед этими самолетами.

Программа создания истребителя F-35, начатая в начале 2000-х годов для замены старых самолетов США, оказалась сильно дороже первоначальных оценок. Если раньше предполагалось, что проект обойдется примерно в 200 миллиардов долларов, то к 2023 году затраты выросли почти до 1,7 триллиона.

В марте 2024 года F-35 перешел к полномасштабному производству, но армия США планирует сократить его использование. Модернизация стоимостью 16,5 миллиарда долларов задерживается из-за технических проблем, в том числе с программным обеспечением и системами охлаждения.

Программа производства истребителя Joint Strike Fighter (JSF) остается одной из самых масштабных и дорогостоящих программ Министерства обороны США в области вооружений, однако растущие расходы и задержки заставляют многих сомневаться в ее оправданности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Германия резко увеличивает военные расходы и делает огромные закупки для армии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Главное — уверенность? Психолог раскрыла секрет привлекательности
16:27
«Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд
16:15
Женщины — да, нацисты — нет: ТЦК обязал женщин-медиков встать на учет
16:09
«Путин прав»: в США выступили с призывом к Трампу
15:58
Пищевая безопасность: почему мясо нельзя размораживать в воде
15:52
СВР предупредила о подготовке британскими спецслужбами экологической катастрофы

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс