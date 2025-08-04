Путин призвал обратить особое внимание на угольную отрасль ДНР

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 37 0

Российский лидер встретился с главой региона.

Путин призвал обратить особое внимание на угольную отрасль ДНР

Фото: © РИА Новости/ Таисия Воронцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В угольной отрасли Донецкой Народной Республики (ДНР) есть вопросы, которые требуют особого внимания. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Денисом Пушилиным.

Путин предложил также обсудить моменты, которые сейчас важны для ДНР: восстановление жилого фонда, развитие системы здравоохранения, вопросы водоснабжения.

Денис Пушилин, в свою очередь, рассказал о работе, которая уже ведется в республике. Это и восстановление домов и учреждений, поврежденных в ходе атак ВСУ, и дорожное строительство. Глава ДНР отметил, что за два с половиной года в регионе отремонтировали и построили полторы тысячи километров дорог.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство Никарагуа официально признало Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации. Признание было оформлено в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.33
0.01 91.71
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Помогают агрономам и спасателям: как применяют БПЛА в гражданских сферах
15:08
В Москве прошла церемония прощания с режиссером Юрием Ереминым
14:58
Путин призвал обратить особое внимание на угольную отрасль ДНР
14:55
Ивлеева ушла в «закатку»: светская львица крутит огурцы, а не шоу
14:50
Исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину
14:48
На 72-м году жизни умер звукорежиссер Петр Пивоваров

Сейчас читают

Затратен, переоценён и уязвим: «чёрная дыра» ВВС США
«Наш дуэт»: SHAMAN рассказал о подготовке к выступлению на «Интервидении»
«Некие игрушки»: SHAMAN поделился своим отношением к ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс