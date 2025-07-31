Никарагуа признала ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

В послании лидеры страны подчеркнули солидарность с Россией

Никарагуа признала ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области регионами РФ

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Правительство Никарагуа официально признало Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области регионами Российской Федерации. Об этом сообщил портал на портале El 19 Digital.

Признание было оформлено в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину.

В послании лидеры Никарагуа подчеркнули солидарность с Россией в ее «героической борьбе с украинским неонацизмом, поддерживаемым НАТО». Они выразили соболезнования семьям россиян, потерявшим близких в ходе спецоперации, и выразили уверенность в победе России над «враждебными силами и фашизмом».

Данное признание является поддержкой суверенитета и территориальной целостности России в отношении этих территорий. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области были официально включены в состав России по итогам референдумов и договоров о вхождении в 2022 году.

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