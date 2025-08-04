«Невозможно перекормить»: что делать, если листья малины пожелтели

Причиной может стать неправильный уход, а также вредители.

Вредители и неправильный уход могут стать причиной пожелтения листьев малины. Как с этим справиться, журналистам URA.RU рассказала садовод с 30-летним опытом, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

По словам специалиста, вредители являются распространенной причиной пожелтения листвы. Особенно садовод выделяет малинную муху, чья активность сказывается на состоянии побегов. Также медведки и кроты тоже могут навредить малине.

«Подземные жители вроде медведки и крота тоже вредят кустам, когда своими ходами повреждают корни», — рассказала Самойлова.

Справиться с малинной мухой помогут четыре весенние обработки: до распускания почек, в момент набухания, при появлении первых листьев и после цветения. Летом же, по словам Самойловой, обрабатывать уже поздно, так как вредитель активен весной. В борьбе с медведкой помогут специальные препараты. С кротами же справится обычная дворовая кошка-крысолов.

Эксперт подчеркнула, что многие дачники забывают поливать малину, хотя в жару она требует от полведра до ведра воды. По словам Самойловой, листья могут пожелтеть из-за голодания, особенно если кусты растут на бедной почве. Также эксперт отметила, что малину нельзя перекормить.

«Малину невозможно перекормить. В идеале подкармливать раз в десять дней, а в дождливую погоду — даже раз в неделю», — заявила садовод.

Как отметила специалист, подкормку в виде азотных удобрений стоит начинать в первой половине лета. В середине сезона малина требует гумат калия, а во второй половине — калийно-фосфорные удобрения (двойной суперфосфат, минеральные смеси с пометкой «осень», зола и прочее). По мнению эксперта, гранулированные удобрения важно разводить в воде. Другой причиной пожелтения может стать подмерзание стеблей.

«Если кора повреждена морозами, то начинается постепенное отмирание, и это часто выражается в желтеющих листьях», — рассказала Самойлова.

В таком случае эксперт советует перейти на ремонтантную малину или использовать метод пригибания «мостиком». Также, по мнению Самойловой, листья могут пожелтеть из-за кислой почвы, избытка влаги, загущенной посадки, а также при жаре и засухе.

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