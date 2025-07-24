Обрезать ветки или не обрезать? Как ухаживать за смородиной после сбора ягод

Урожай — еще не конец работы в огороде. Чтобы наслаждаться ее плодами каждое лето, необходимо поддерживать растения в течение всего года.

После сбора последних ягод кусты смородины нередко выглядят изможденными — желтые листья, голые ветки, признаки болезней. Поэтому за урожаем следует период восстановления, требующий тщательного ухода. Что именно нужно делать, журналистам URA.RU рассказал агроном Олег Дрожжин.

Обрезка и полив

Первым делом необходимо подрезать старые ветки, лежащие на земле, острым секатором. Режьте как можно ближе к основанию. Не бойтесь навредить кустам, на самом деле вы даете им вторую жизнь и избегаете снижения урожая в будущем. Удалить нужно около 20% ветвей.

Следом обильно полейте смородину, это поможет растению заложить почки для цветения в следующем году. Черная смородина особенно любит воду и часто страдает от недостатка влаги. Под куст смело лейте три-четыре ведра. Под красную и белую — два-три ведра. Важно смочить грунт как минимум на 40 сантиметров вглубь, чтобы все корни напитались.

Рыхление, мульчирование и подкормка

После полива прорыхлите почву под кустами тяпкой не глубже пяти-семи сантиметров, иначе через пару дней на поверхности появится твердая корка, которая перекроет доступ кислорода к корням. Не приближайтесь к стволу ближе чем на 15 сантиметров, чтобы не повредить основные корни.

Затем замульчировать почву (чтобы сохранить влагу и подавить рост сорняков) можно скошенной травой, опилками или соломой, толщина слоя — примерно пять-семь сантиметров. Не используйте свежий опад хвойных деревьев, он окисляет почву, а смородина этого не любит. Теперь подкормите кусты удобрениями с азотом, фосфором и калием. Рецепт от эксперта — по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, стакан древесной золы на ведро воды.

Защита от вредителей и болезней

После сбора урожая растения особенно уязвимы. Даже если они не заболели, необходима профилактика. Обработайте кусты однопроцентным раствором бордоской жидкости. Есть и более современные препараты, которые можно найти в специализированных магазинах. От вредителей смородину обезопасят инсектициды — их нужно применить через пять-семь дней после обработки фунгицидами. Олег Дрожжин советует делать это вечером и в безветренную погоду. Не забудьте о средствах индивидуальной защиты.

«После сбора урожая можно применять более концентрированные растворы, чем во время плодоношения», — предупредил агроном.

Специалист также напомнил, что уход за смородиной имеет свою нюансы в разных регионах. На жарком юге нужно уделить больше внимания поливу и мульчированию. На севере важнее правильная обрезка и укрытие на зиму. В средней полосе России все работы после сбора ягод необходимо завершить до середины сентября.

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