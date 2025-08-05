«Пусть трогает себя за что угодно»: Соседов прокомментировал выходку Глюкозы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Музыкальный критик Сергей Соседов разрешил Глюкозе трогать себя за что угодно

«Пусть трогает себя за что угодно»: Соседов прокомментировал видео с Глюкозой

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Год назад вокруг артистки разгорелся сильный скандал. Ее подозревали в употреблении запрещенных веществ.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал пикантное видео Глюкозы, на котором 39-летняя артистка трогала себя за интимные места. Об этом пишет Газета.ру.

«Мне Глюкоза неинтересна. Пусть трогает себя за что угодно», — заявил Соседов в беседе с корреспондентом издания.

Около года назад певица Глюкоза влипла в крупный скандал. Дело было в Красноярске на концерте исполнительницы хита «Снег идет». Именно на этом мероприятии артистка не могла внятно говорить, а также трогала себя около промежности.

После этого «шоу» Глюкоза удалила на странице в соцсети все посты и, кажется, начала все с чистого листа.

Ранее 5-tv.ru писал, что на новых фотографиях певица появилась в черной рваной одежде на студии, где она позировала в разных странных позах. По слухам, артистка некоторое время назад лежала в рехабе, но официально эта информация не подтверждена.

Сама же певица в одном из своих последних интервью говорила, что ее дочерям понравился провокационный образ их мамы. Однако, поклонники надеются на возвращение прежней Глюкозы.

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