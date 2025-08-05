+Исполнительница хита «Fascination» Джейн Морган умерла в 101 год

Певица начала карьеру более полувека назад.

Певица Джейн Морган, известная по таким песням, как «Fascination» и «The Day the Rains Came», скончалась на 102 году жизни, пишет The Hollywood Reporter.

Артистка умерла в хосписе от естественных причин.

Морган стала известной в 1950-1960-х годах. Она пела на пяти языках, была международной знаменитостью. Звезда с именем певицы украшает «Аллею славы» в Голливуде.

Одна из самых известных композиций Морган — «Fascination». Записанный в 1957 году сингл с одноименного альбома стал саундтреком к многочисленным фильмам, в том числе к картине «Любовь после полудня» Билли Уайлдера с Одри Хепберн и Гэри Купером в главных ролях.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти российского спортивного комментатора Александра Гришина. Причиной гибели стал несчастный случай на железнодорожных путях: Гришина сбила электричка.

Гришину доверяли самые значимые трансляции турниров фигурного катания, в том числе Олимпийские игры. Александр за свою карьеру не единожды становился номинантом на премию «Голос спорта».