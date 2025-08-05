Насмерть. Стала известна причина смерти комментатора Александра Гришина

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Комментатор Гришин погиб в результате несчастного случая на ж/д путях

Стали известны причины смерти комментатора Александра Гришина

Фото: Instagram*/a.grishin.official

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Он ушел на 48-м году жизни.

Причиной гибели комментатора фигурного катания Александра Гришина стал несчастный случай на железнодорожных путях. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Это ужасная новость — его сбила электричка», — поделилась она.

Ранее стало известно, что именитый спортивный журналист скоропостижно ушел из жизни в возрасте 47 лет. С Татьяной Тарасовой он часто работа в паре в комментировании соревнований.

Гришину доверяли самые значимые трансляции турниров фигурного катания, в том числе Олимпийские игры. Александр за свою карьеру не единожды становился номинантом на премию «Голос спорта». А в 2022 году был удостоен нескольких номинаций, включая в категории «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» и «Лучший парный репортаж».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов на 68-м году жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

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