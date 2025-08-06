Названы возможные сроки возобновления прямых рейсов в Доминикану
Авиасообщение было приостановлено на фоне антироссийских санкций в 2022 году.
Фото: www.globallookpress.com/Franz Waldhäusl
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Прямые авиарейсы в Доминиканскую Республику могут возобновиться уже предстоящей зимой. Об этом сообщил глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в интервью «Известиям».
«Доминиканские власти заявляют о своем высоком интересе к возобновлению авиаперевозок. При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — отметил дипломат.
Российские авиационные власти заявляли о готовности восстановить прямое авиасообщение с Доминиканой, которое ранее пользовалось значительным спросом среди туристов из РФ.
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