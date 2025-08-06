Уиткофф после прибытия в Москву прогулялся по парку «Зарядье»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 63 0

Спецпосланник президента США прилетел в столицу России утром 6 августа.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после прибытия в Москву прогулялся по парку Зарядье. Его сопровождал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. 

Ранее сообщалось, что 6 августа Уиткофф должен прибыть в Москву на переговоры с российским руководством. Повестка переговоров не разглашалась.

Спецпосланник президента США в последний раз приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.

Ранее Трамп озвучил 50-дневный ультиматум, в течение которого Россия должна была согласиться на прекращение огня. Однако затем он сократил этот срок до десяти дней, пообещав применить новые меры, включая 100% пошлины на российские товары и санкции против стран, покупающих нефть у РФ, если соглашение не будет достигнуто.

В то же время глава Белого дома допускает, что его подход к урегулированию конфликта на Украине через давление на Россию может оказаться неэффективным.

Впоследствии исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли подтвердил, что, по мнению Трампа, Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению не позднее 8 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

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