ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Назначены досрочные выборы.

ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика

Фото: Кухмарь Кирилл/ТАСС

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины официально аннулировала мандат Милорада Додика, главы Республики Сербской — одного из двух образований в составе страны. Об сообщает Dnevni Avaz

Решение принято на основании приговора боснийского суда, который в феврале 2025 года приговорил Додика к году тюремного заключения и лишению права занимать государственные должности на шесть лет за неисполнение решений верховного представителя БиГ Кристиана Шмидта.

Сам Милорад Додик отвергает легитимность судебного решения и назвал его политически мотивированным ударом по Республике Сербской. Правительство образования также заявило о намерении защищать интересы народа и институций энтитета всеми законными средствами.

Недавно Милорад Додик приезжал в Москву. Он посетил Могилу Неизвестного Солдата у Кремля. Также Додик провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и заявил о поддержке России в защите прав и полномочий Республики Сербской по Дейтонскому соглашению.

ЦИК постановила провести досрочные выборы в Республике Сербской для замещения вакантной должности главы энтитета. Заседание комиссии, на котором рассматривался вопрос аннулирования мандата, прошло на прошлой неделе, и решение вступит в силу после истечения предусмотренного срока на подачу апелляции.

Милорад Додик — политик, который уже длительное время занимает ключевые посты в сербском сообществе, неоднократно становился объектом санкций и критики со стороны боснийского правительства.

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